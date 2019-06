Chiamami X, liberamente tratto da "Una tempesta" di Aimé Césaire

CHIAMAMI X.

COME L'UOMO SENZA NOME.

E QUANDO MI CHIAMERAI

RICORDERÒ

CHE MI HAI RUBATO TUTTO.



Esito del laboratorio di #teatrocomunitario condotto con un gruppo di rifugiati e richiedenti asilo della scuola di italiano di Asinitas, da Sergio Giuseppe Scarlatella e Assunta Nugnes. Come suggerisce Aimé Césaire la nostra “Tempesta", liberamente tratta dall’opera di Shakespeare e di Césaire stesso, non è altro che una tra le tante... «perché ci sono molte tempeste, non è vero? ».



“Chiamami X ” è la voce tra le voci, in apparente anonimato, è un grido di libertà, è la necessità di essere, in quanto vivi, e affermarlo. Un lavoro corale, una messa in scena semplice che restituisce l’atmosfera di un testo che ancora una volta racconta i paradossi del colonialismo.



Conduzione laboratorio e regia, Sergio Giuseppe Scarlatella Aiuto conduzione e aiuto regia: Assunta Nugnes Tutor di laboratorio: Luca Lotano e Giorgio Sena Luci: Taha Elouaer Musiche originali: Matteo Portelli Coordinamento: Cecilia Bartoli Comunicazione: Laura Ciavardini e Maria Rossi Foto di scena: Eleonora Scoti Ele Scope Video: Myrice Tansini



