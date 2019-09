Chiamalo pure amore, spettacolo teatrale

Scritto e diretto da Luca Landi, con Luca Landi, Francesco Mondelli, Benedetta Gambale, Gaia Zaccara, Antonio Pingaro. La fine di una relazione d'amore è sempre un momento devastante nella vita di un uomo, ma quando ci sono gli amici giusti a starti accanto tutto è più semplice, o almeno dovrebbe esserlo.

Per Ciro De Rosa ( Luca Landi ), il protagonista della commedia, la presenza dei suoi migliori amici Salvatore ( Francesco Mondelli ) e Chiara ( Benedetta Gambale ) non giova al suo stato d 'animo, anzi. I due, con la buona intenzione di aiutarlo a superare questo brutto momento, attraverso situazioni comiche e paradossali, diventeranno più un problema che un supporto.

Il tutto aggiunto all'incontro con la nuova vicina di Ciro, Samantha ( Gaia Zaccara ), di cui se ne innamora, alla presenza di Antonio ( Antonio Pingaro ), una piccola peste ma più astuto di un adulto. Una commedia che parla di amore a 360 gradi mettendo in luce le difficoltà nei rapporti, nel relazionarsi agli altri, nel mantenere salde le amicizie e gli amori. Un finale che darà numerosi spunti per riflettere su cosa realmente siamo, su quanto è importante per noi avere le persone giuste al nostro fianco, imparando a scoprire le innumerevoli sfaccettature dell'animo umano.