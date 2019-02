Chi ha incastrato Camilla Mar?

Durante le riprese di un film indipendente "L'inganno corre sul filo", sparisce Camilla Mar, il cane dell'aiuto regia Valeria Cazzanigo, un chihuahua color champagne. All'inizio la disperazione per questa sparizione è solo nella persona di Valeria; ma attirati dalla eccessiva reazione della padroncina, il regista Alberto Modaioli e l'attore principale Marcello Rivoli iniziano a indagare.

Scoprono che la cagnetta è l'unica erede di un patrimonio miliardario. Sbalorditi da questa scoperta decidono di aiutare Valeria nel ritrovamento. Ma chi giunge ad aiutare o guastare la festa? Il commissario Lino Carotino.

Che sembra essere all'oscuro di ogni cosa ma che in realtà nasconde ben altro. E che succederà quando il commissario dopo aver raccolto le testimonianze del regista e dell'attore principale, si ritroverà da solo con Valeria?

Colpi di scena e risate in questo giallo che strizza l'occhio al cinema con i suoi diversi richiami storici e che gira intorno alla figura della protagonista canina Camilla Mar.



"In questo momento storico dove gli animali giocano un ruolo fondamentale nelle nostre vite, mi sembrava giusto attribuirgli un ruolo così importante in una commedia teatrale".