Chi è il vero italiano? al Teatro Biblioteca Quarticciolo

Nell’estate del 2016 Marleen Scholten si è trasferita da Amsterdam a Milano con il suo compagno e sua figlia. Un giorno uno dei suoi nuovi vicini le ha detto: «Se vuoi conoscere l’Italia, devi venire a una nostra assemblea di condominio.

È lì che si vede l’Italia». Nello spettacolo Chi è il vero italiano? La Scholten ha ricostruito l’assemblea del 17 ottobre 2016, accompagnata da nove nuovi vicini: decisa a comprendere la vera natura dei suoi concittadini, è rimasta fino alla fine della seduta. Ne è nata non una semplice messa in scena ma un’esperienza creata dal collettivo di performer olandesi e fiamminghi, guidato da Marleen Scholten, e da sempre impegnato nella costruzione di comunità in cui ripensare relazioni fuori dagli schemi prestabiliti.

Con la sua estetica assurda e umoristica, infatti, questa compagnia sui generis ha inglobato, come performer protagonisti delle proprie opere, cittadine e cittadini, professionisti e professioniste, provenienti da diversi ambiti che spaziano dall’architettura all’ecologia, dalla politica alla sociologia, dal diritto alla letteratura, ma anche individui emarginati come senzatetto, rifugiati e migranti. In Chi è il vero Italiano? la Scholten prepara un incontro possibile quanto incredibile tra cittadini italiani e contemporaneamente incontra gli abitanti del quartiere Quarticciolo di Roma, coinvolti in un nuovo workshop/percorso artistico davvero singolare.