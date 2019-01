Chi è a letto col maggiordomo? Al Teatro San Genesio

Appuntamento ormai immancabile nel cartellone del teatro San Genesio di Roma, quello con la compagnia Sogni di Scena, diretta dalla regista Emilia Miscio, che dal 22 al 27 gennaio tornerà a far ridere il suo affezionato pubblico.

Reduce dal recente successo di due commedie scritte di suo pugno, tra cui l’acclamato Rape Rosse Bucate, la Miscio inaugura il 2019 traducendo e adattando un’altra entusiasmante opera inedita in Italia.

Dopo le commedie di Sharkey e Cooney, è ora il turno dell’autore Michael Parker e della sua farsa americana Chi è a letto col maggiordomo?

Un multimilionario della California ha lasciato le sue proprietà in eredità all’unica figlia, Constance, tranne alcuni inestimabili beni lasciati a tre misteriose donne: Constance è determinata a scoprire chi siano queste donne e ad impugnare il testamento del padre.

L’opera di Parker racchiude tutti i canoni della commedia brillante inglese, tra malintesi, triangoli amorosi, detective imbranati e battute argute e spietate.

Un adattamento fedelissimo all’originale e un abile lavoro di traduzione, che riesce a trasformare frizzanti giochi di parole tipicamente americani, in modo da renderli fruibili e ugualmente divertenti per il pubblico italiano.







CHI È A LETTO CON IL MAGGIORDOMO?

di Michael Parker

traduzione, adattamento italiano e regia di Emilia Miscio







con Simone Giulietti, Ambra Lucchetti, Claudio Carnevali, Laura Pacini, Fabio Mascaro, Emma De Nola, Emanuele Grassetti.



Scene: Giorgio Miscio

Direttore di scena: Simona Borrazzo

Fonica: Giorgia Caredda

Attrezzista: Lorenzo Guerra

Trucco: Sara Giulietti, Veronica Patrizio e Federica Morittu

Foto e video: Riccardo Dell’Era



“Who's in Bed With the Butler” is presented by special arrangement with SAMUEL FRENCH, INC.







TEATRO SAN GENESIO (via Podgora, 1 – P.zza Mazzini)

Dal 22 al 27 gennaio 2019

Dal martedì al sabato ore 21.00; domenica ore 17.00

Info e prenotazioni compagniasognidiscena@gmail.com - 063223432 / 3470619618

INTERO 15,00 €

RIDOTTO 12,00 € (over 65, under 16, studenti)

www.compagniateatralesognidiscena.it