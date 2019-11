Chef Giorgione "ospite" da Sbanco, tra supplì, pizza e frittatine di pasta

Sbanco è la pizzeria di Marco Pucciotti e Stefano Callegari, ormai punto di riferimento per gli amanti del mangiare bene.

Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, dopo essere stato premiato tra le migliori 50 pizzerie al mondo ed aver vinto il Premio Migliore Proposta dei Fritti per la guida 50TopPizza, Sbanco presenta un'altrettanto ricca stagione - da settembre ‘19 ad agosto ‘20 - in cui si alterneranno ogni mese alcuni amici provenienti da tutta Italia per eseguire con noi pizze indimenticabili e le giornate Tutto Fritto Day, dal motto #fryordie.

La stagione si aperta il 12 settembre, nella giornata del Pizza Romana Day - organizzata da Agrodolce -, che ha visto come ospite il giovanissimo Sami El Sabawy, romano classe 1988, maestro pizzaiolo della tradizione romana al mattarello.

Il secondo ospite, con una doppia data per accontentare tutti, è Giorgio “Giorgione” Barchiesi presente da Sbanco il 12 ed il 13 novembre. Romano di origine ed umbro di adozione, nel suo orto coltiva di tutto, alleva gli animali e nel suo Ristorante Alla Via di Mezzo cucina ricette semplici, gustose e dirette senza mai rinunciare alla bontà delle materie prime.

Il menu di Giorgione da Sbanco

1 Cuoppo umbro

•Crocchetta del contadino

con cavolo rosso, pecorino e pere

•Suppli Merangola

con RisoBuono e aringa affumicata all'arancia

•Frittatina di pasta alla Laida

spaghetti Monograno Felicetti, cipolla, lardo e maiale

Un percorso di degustazione di 3 pizze

•Pizza al Sagrantino con cipolla e maiale in quantità

•Pizza Brassico - Cucurbita con fiori di zucca, verza e taleggio

•Pizza alla Griscia Umbra, l'originale e classica ricetta umbra della Gricia

1 dolce

•Torta delle Monache

(antica ricetta risalente al 1200 DC a base mandorle, zucchero e ricotta e totalmente priva di farina e lievito)

Acqua + Una Birra/Vino/Analcolico

35,00 €