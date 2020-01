Cheesecake weekend by Philadelphia (per veri cream cheese lovers)

Da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio in tutti gli stores Bakery House ci sarà un dolcissimo fine settimana in collaborazione con Philadelphia Italia, dedicato al dolce americano per eccellenza: la Cheesecake!

Durante il weekend sarà possibile provare delle nuovissime varianti di Cheesecake, create solo per questa occasione. Ci saranno:

Rainbow Cheesecake

Brownies Cheesecake con salsa al ribes

Spritz Hugo Cheesecake

Red Velvet Cheesecake

Le cheesecake speciali saranno disponibili per tutta la giornata (fino ad esaurimento) e saranno disponibili anche per l'asporto!

Inoltre per l'ora dell'aperitivo, dalle 18.00 alle 21.00, sarà disponibile al prezzo di 7 euro una speciale Avocado Cheesecake, accompagnata da nachos e salsine a base di Philadelphia al gusto di bbq e tabasco, abbinata alla scelta di Aperol Spritz, Passion Spritz, Prosecco, Bicchiere di vino (bianco o rosso).

Di seguito gli indirizzi dei Bakery House Store di Roma dove poter vivere il cheesecake weekend by Philadelphia:

-ROMA PIAZZA ISTRIA, Corso Trieste 157 – 06.94377841

- ROMA PONTE MILVIO, Via Riano 11 – 06.88805526

- ROMA EUR, Viale America 91 – 06.92110842

Per maggiori informazioni ecco l'evento Facebook: https://www.facebook.com/events/187818139033450/