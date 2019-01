Dolce, salata o "unicorn": ecco la Cheesecake Week

Da lunedì 28 gennaio fino a domenica 3 febbraio, Bakery House organizza la Cheesecake Week by Philadelphia. Lo store d’impronta americana in collaborazione con Philadelphia, il famoso formaggio fresco spalmabile nato in una latteria di New York nel 1872, rende omaggio a uno dei più celebri dolci di tradizione anglosassone.

Cheesecake Week a Roma

La squisita torta fatta con una base di biscotti croccanti e uno strato cremoso di formaggio, è apprezzata in tutto il mondo. Disponibile in molteplici varianti, la cheesecake è un must della pasticceria internazionale.



In occasione della Cheesecake Week, da Bakery House si potranno degustare le nuove Cheesecake sia nella versione dolce che salata, più altre sfiziose proposte tutte a base di Philadelphia.

Le cheesecake di Bakery House

Cannella, cioccolato, yogurt & frutti di bosco, crema al cioccolato e cocco, red velvet e fragola senza lattosio, sono alcune delle Mini Cheesecake Dolci che verranno preparate negli store di Bakery House. Divertente e colorata la Unicorn Cheesecake ispirata al magico mondo degli unicorni, l’animale mitologico sempre più di tendenza. Composta da una cheesecake classica con all’interno tanti strati multicolor e decorata con un unicorno in pasta di zucchero, la Unicorn Cheesecake affascinerà gli appassionati al tema fantasy e non solo.



Oltre alla cheesecake dolce, da Bakery House sarà presente in menu anche un piatto composto da tre mini Cheesecake Salate senza lattosio, dal gusto salmone e aneto; pistacchio, limone e pastrami; basilico e pomodori secchi.

I piatti a base di philadelphia

Il pesce, la carne e le verdure incontrano il sapore della philadelphia per creare delle appetitose cheesecake in versione salata. Inoltre, per tutta la settimana, saranno disponibili anche diverse offerte di Bagel con Philadelphia ripieni di gustosi ingredienti.



I piatti a base di Philadelphia saranno in degustazione dal 28 gennaio fino a domenica 3 febbraio da Bakery House, nelle seguenti modalità: le proposte dolci saranno disponibili tutto il giorno, mentre quelle salate solo a pranzo dalle 12.00 alle 15.00; a cena dalle 19.30 alle 22.00 e durante il brunch del sabato e della domenica dalle 9.30 alle 16.00.



Cheesecake Week by Philadelphia

• Bakery House, Corso Trieste 157 (ROMA - Piazza Istria)

• Bakery House, via Riano 11 (ROMA - Ponte Milvio)

• Bakery House, Viale America 91 (ROMA - EUR)