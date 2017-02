Dal 9 al 12 marzo una esilarante commedia messa in scena dalla Compagnia Neonati CHE HUMPHREY BOGART SIA CON TE! OVVERO: NULLA È PERDUTO. Una commedia intelligente in cui attraverso turbe amorose, conflitti personali, analisti in vacanza, aspirine e Darvon servito con succo di mele, appare chiaro che, dopo la fine di un amore, per riuscire ad amare di nuovo è necessario accettare se stessi per come si é e non per come ci vorrebbe Humphrey Bogart. Il protagonista dopo un divorzio viene convinto da una coppia di amici a rimettersi in gioco. Nei vari incontri amorosi sceglie sempre di indossare una maschera, fa ciò che farebbe il suo idolo, e non si mostra mai per quello che è. Dopo una serie di incontri andati male proprio l'attrazione per la sua migliore amica lo metterà di fronte al fatto che per piacere ad una donna deve essere se stesso. Una commedia tutta da ridere sull'amore…soprattutto sull'amore per se stessi con Valeria Bono, Silvio De Luca, Federica Garavaglia, Mauro Milone, Santa Spena aiuto regia Domenico Marretta regia Federica Garavaglia Per maggiori info: http://www.teatrolaura.org/portfolio/che-humphrey-bogart-sia-con-te-ovvero-nulla-e-perduto/ CHE HUMPHREY BOGART SIA CON TE! OVVERO: NULLA È PERDUTO Dal 9 al 12 marzo 2017 Dal giovedì al sabato ore 21 domenica ore 18 al Teatro L'Aura Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37) Roma Zona Viale Marconi info e prenotazioni 0683777148 oppure 3464703609 o via mail a nuovoteatrolaura@gmail.com