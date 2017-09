Che grande guerra al Teatro di Villa Torlonia

Sul palco del Teatro di Villa Torlonia andrà in scena domenica 17 settembre alle ore 19.00 lo spettacolo Che grande guerra ideato da Andrea Palmacci e Daniele Scaramella per celebrare il 100° anniversario della Prima Guerra Mondiale. L’evento sarà l’occasione di offrire al pubblico una riflessione sul mondo della composizione contemporanea, che si accompagni alla meditazione e al confronto con la più grande avanguardia del nostro Paese: il Futurismo.

La produzione di un componimento musicale originale sarà affiancata da un libretto costituito da stralci di lettere di giovani soldati dal fronte e di testi di grandi poeti del futurismo e dell’ermetismo: C. Rebora, E. Montale, G. D’Annunzio, G. Pascoli, B. Mussolini, Luigi Boneschi. L’Opera sarà composta da un Preludio strumentale, 8 scene e Finale mentre l’esecuzione avverrà in forma di Oratorio per Soprano, per Mezzo Soprano, Voce recitante e Ensemble con contemporanea proiezione di video tratti da repertori di documenti storici inerenti la Prima Guerra Mondiale e spezzoni di filmati futuristi. In apertura di spettacolo verrà eseguito il brano Al crepuscolo di G. Verrengia, anche quest’ultimo ispirato alla Grande Guerra.

SPIRALE ARMONICA ENSEMBLE

Direttore: Andrea Palmacci

Musica: Daniele Scaramella

Con: Sofya Yuneeva (soprano), Marta Colombo (mezzosoprano), Emanuele Gamba (voce recitante), Annalisa Sorio (flauto), Margherita Ramirez (clarinetto), Marcos Palumbo (sax), Riccardo Pugliese (fisarmonica), Daniele Scaramella (violino), Elisa Pennica (violoncello), Claudio Piselli (percussioni 1), Giuseppe Piraino (percussioni 2), Federica Posta (pianoforte 1), Andrea Feroci (pianoforte 2), Andrea Palmacci (direttore), Emanuele Gamba (regia), Luigi Boneschi (elaborazione testi), Emanuele Gamba (montaggio video)