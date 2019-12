LA COMPAGNIA TOCCA LAVORARE

PRESENTA

CHE FINE HA FATTO IL VESTITO DI BABBO NATALE?



Scritto e diretto da

Maria Cristina Gionta



Con:

Alessia Fusco

Annamaria Fittipaldi

Giuseppe Abramo

Stefano Centore

Claudio Zarlocchi



Luci e fonica Andrea Avena

Costumi Loredana Maria Spadoni

Scenografia Il Bardo

Illustrazioni e grafica Emanuela Squillacioti



Sabato 14 dicembre alle 16,30 approda il nuovo e divertente spettacolo per tutta la famiglia “CHE FINE HA FATTO IL VESTITO DI BABBO NATALE”di Maria Cristina Gionta con Alessia Fusco, Annamaria Fittipaldi, Giuseppe Abramo, Stefano e Claudio Zarlocchi. Una produzione della Compagnia Tocca Lavorare.



Cosa accadrebbe se la vigilia di Natale, il fatidico 24 dicembre, Babbo Natale non riuscisse a trovare il suo storico vestito? Farà in tempo ad essere puntuale con i desideri di tutti i bambini? Quale sarà la sorte di tutti quei pacchi? Riuscirà a consegnare tutti regali? Ma soprattutto: che fine ha fatto il suo vestito?

Carissimi bambini, non temete! Lo scopriremo in questo nuovo e divertentissimo spettacolo della compagnia “Tocca lavorare”!



TEATRO MARCONI

viale Marconi 698 E Roma

tel. +39 06 5943554

BIGLIETTI: POSTO UNICO 8,00 EURO