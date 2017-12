Che festa a Explora! Gioco, esplorazione e scoperta a Natale

Laboratori, Campus, exhibit interattivi, percorsi gioco e tante occasioni per i bambini: le feste di Natale a Explora si trascorrono in modo molto speciale. Dal 23 dicembre al 7 gennaio, tante attività a misura di bambino e proposte per le famiglie in visita al Museo; le feste natalizie rendono questo periodo dell’anno un momento magico da trascorrere insieme attraverso gioco, scoperta ed esplorazione.



Il programma dei laboratori per il pubblico dei più piccoli prevede una magica unione tra sperimentazione, tecnologia, bricolage, scienza e tanta creatività.



Dal 23 al 31 gennaio (escluso il 25 dicembre chiusura museo):

Intrecci di Natale, per la fascia 3-6 anni, il laboratorio di sperimentazione e manipolazione in cui divertirsi con fili di lana, cartoncino, pompon, colla e tanta creatività e dare vita a una decorazione natalizia davvero originale;

A Natale fai la “differenza”, per la fascia 6-11, il laboratorio legato all’exhibit interattivo, Plastica Preziosa, per avvicinarsi al concetto di raccolta, riuso, riciclo, e creazione di nuovi oggetti, in particolare una decorazione natalizia, scoprendo i segreti della plastica e imparando a riciclare in modo consapevole.



Dal 2 al 7 gennaio (escluso 1° gennaio chiusura museo):

Una Befana spaziale, per la fascia 3-5 anni, laboratorio di costruzione in un’ingegnosa combinazione tra elastici, cartone e carta, per festeggiare la celebre vecchina sulla scopa che porta da sempre dolcetti e carbone.

Appendiamo la calza! per la fascia, 6-11 anni, il laboratorio, sulla scia di A Natale fai la “differenza”, legato all’exhibit interattivo, Plastica Preziosa, per avvicinarsi al concetto di raccolta, riuso, riciclo, e creazione di nuovi oggetti, nei primi giorni dell'anno dedicati alla Befana, scoprendo i segreti della plastica e imparando a riciclare in modo consapevole.



Una sola visita non basta? E’ possibile scegliere anche una giornata intera al Museo con la formula Campus: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.30, giochi, laboratori e animazioni coniugando creatività, manipolazione, educazione ambientale e divertimento. I Campus offrono un’esperienza completa a tutti i bambini, anche a quelli che scelgono di partecipare per un solo giorno, proponendo un modo diverso di vedere le cose e il mondo circostante, valorizzando la creatività e la curiosità tipiche dei bambini.



La visita ad Explora si addolcisce inoltre con Officina in cucina-Piccoli chef stellati, la scintillante ricetta dei biscotti a forma di stella che inebria la cucina con i dolci profumi delle feste: si mescolano le farine di mais e 00, si versa lo zucchero di canna, si impasta amalgamando all’olio evo, alle uova e al lievito per dolci, il tutto aggiungendo passione e tanto divertimento. Una volta uscite dal forno, le stelline si mangiano con gusto, condividendo con chi si ama le gustose prelibatezze.



Idee per i regali di Natale? Nel Bookshop di Explora, è possibile trovare tante idee per i regali di Natale, riuscendo a conciliare al dono qualità e sviluppo nella crescita. Ogni 50 Euro di spesa un biglietto Ti Invito (ingresso omaggio) per la visita a Explora.

Non hai trovato il regalo adatto? REGALA EXLORA! È possibile acquistare i biglietti TI INVITO per regalare una visita ad Explora, valido per un ingresso, o la CARTA AMICI, per donare un anno indimenticabile all’insegna del gioco e della scoperta.



Informazioni:

Età: 0-11 anni

Quando: dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018

Per orari e prenotazioni: www.mdbr.it/natale-2017/- Contatta il Museo: 063613776

