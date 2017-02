Che fastidio! - Mostra personale di Cris Gucci

Il 3 marzo 2017 inaugura la prima mostra personale di Cris Gucci: Che fastidio!, quattordici opere inedite in un progetto espositivo a cura di Rossana Calbi. Venerdì 3 marzo, dalle ore 18.30, il negozio di moda hand made Not Your Dolls ospita l'artista romana Cris Gucci con una mostra che gioca con il vezzo dell'essere annoiati, con la smania di voler trovare qualcosa di divertente da fare, con l'essenza stessa dell'adolescenza. Le ragazze di Cris sono moleste come delle scimmiette, suo animale totemico. Le ragazze di Cris sono eccessive, impegnate nelle loro cose, pronte a giocare, o forse no! Le ragazze di Cris sono dispettose! L'artista usa le tinte più forti per raccontare un momento di divertimento, tralasciando qualsiasi forma di poetica, Cris Gucci gioca! Si diverte con gli eccessi e vuol far giocare anche il suo pubblico: per due mesi, dieci pistole ad acqua, disegnate con cromie azzardate, saranno incastrate su una parete di Not Your Dolls. I colori sparati delle pistole sono un piacevole alert: la primavera sta per arrivare. A breve si potrà lasciare libera la pelle e farla respirare, la si potrà usare per divertirsi. Pronti? Si inizia a giocare, anche se non volete! Cris Gucci e Rossana Calbi tornano a lavorare assieme dopo EXIT VOTO: la collettiva inaugurata dalla galleria Parione9. Nonostante sia giovanissima, classe '92, l'artista romana fa parte dei 110 artisti coinvolti nel progetto interamente dedicato all'arte figurativa italiana e continua a collaborare con la galleria romana che ospita i suoi lavori. Cris si dedica allo studio artistico fin dal liceo e, dopo un anno all'Accademia RUFA, sceglie di proseguire il suo percorso illustrativo presso la scuola Officina B5. Collabora con la casa editrice BeccoGiallo per una raccolta a cura di Terra! Onlus, e con il collettivo Karma Factory realizza la fanzine «Apnea». Ultimamente il suo lavoro si lega alla cultura metropolitana, per questo i suoi personaggi si collocano su sticker e poster, le sue opere d'arte sono ospitate permanentemente presso lo spazio DZ Industries Art Shop in un percorso dedicato alla urban art. Il vissuto della grande città è l'elemento portante della sua attenzione e i suoi lavori sono stati presentati in contemporanea alla nuova collezione di Stussy presso Proj3ct CIBO di Roma in un progetto espositivo che dura fino alla fine di marzo 2017. Con Che fastidio! Cris Gucci prosegue in un lavoro legato alla moda grazie a un'idea sviluppata ad hoc per Not Your Dolls.