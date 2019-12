Che disastro di favola

Di Francesca Piersante

Regia di Valerio Giordano



Con

Francesca Piersante

Roberta Lionetti

Silvia Alibrandi

Lucilla Tamburrino

Alessandro Calamunci Manitta

Ludovica Ferrazza

Leonardo Dore



Alicya è una bambina che passa tutto il suo tempo a leggere libri di fiabe ma la mamma non vuole perché pensa che lei non abbia più l'età per le fiabe ma solo per lo studio e per la scuola. L'insistenza della mamma farà sognare ad Alicya tutti i personaggi delle sue fiabe preferite, ma loro sono cambiati: Cenerentola vuole fare la veterinaria, il principe Filippo s'innamora di Elsa e Aurora inizia a cercare un nuovo principe baciando dei ranocchi, Aladin apre un'azienda di trasporti e Pinocchio non riesce più a dire le bugie. Sarà Jasmine a far capire a tutti che c'è qualcosa che non va, che ci sono interessi nuovi e che si inizia a dare troppa importanza al tempo .

La scomparsa del Bianconiglio li porterà sull'Olimpo e incontreranno uno strano Hercules che visto il suo aspetto e la sua parlata in dialetto Romano non sembra essere molto intelligente, invece sarà proprio lui a convincere tutti i personaggi che stanno crescendo e che non è detto che crescere e avere nuovi interessi significa dimenticarsi di essere principesse e di tutti i sogni che si avevano prima.



Domenica 22 Dicembre ore 17.30

Teatro IF, via Nomentana 1018 – Roma

Parcheggio gratuito in Via Gennaro Righelli 78

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: 342.6864372 (anche sms e whatsapp) o prenotazioni@teatroif.it