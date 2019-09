Che disastro di commedia al Teatro Olimpico

Dal Teatro Olimpico di Roma parte il tour di CHE DISASTRO DI COMMEDIA, rivoluzionario spettacolo dal successo planetario per la regia di Mark Bell. Per il quarto anno nella Capitale dal 26 al 29 settembre torna la commedia di respiro internazionale, prova di un’eccellenza artistica acclamata in tutto il mondo, prodotta per l’Italia da AB Management. Dopo un esordio travolgente, numeri da record per la scorsa stagione: 8 regioni, 29 teatri, 80 recite, 22 sold out, oltre 32.000 spettatori.

Lo spettacolo

Al centro del racconto una sgangherata compagnia teatrale amatoriale che, dopo aver ereditato improvvisamente un’ingente somma di denaro, tenta di mettere in scena un ambizioso giallo alla Agatha Christie, “Delitto a Villa Aversham”, ambientato negli anni ’20 nel West End. Gli attori strampalati goffamente tentano di parare i colpi degli svariati tragicomici inconvenienti che si intromettono tra loro ed il copione con estro e inventiva, tanto da non lasciare spazio a nient’altro che a incontenibili risate e divertimento travolgente.

La rappresentazione, che sposa appieno il filone del metateatro, si rivela in realtà una slapstick comedy: tra paradossi e colpi di scena gli attori non si ricordano le battute, una scenografia vittoriana che implode a poco a poco su sé stessa, le porte non si aprono, gli oggetti scompaiono e ricompaiono altrove. Tutto è studiato nei minimi particolari con smaliziato umorismo senza mai risultare artefatto o stucchevole. CHE DISASTRO DI COMMEDIA evidenzia tutte le paure e gli errori che un attore sul palco non vorrebbe e dovrebbe mai commettere.

Il ritmo incessante dello spettacolo se da un lato coinvolge il pubblico in un vortice impetuoso di ilarità, dall’altro palesa la grandissima fatica fisica che i protagonisti mettono in gioco per rappresentare i disastri che si accumulano in un crescendo senza controllo. Applausi a scena aperta per i protagonisti, un cast di istrionici professionisti con dei tempi comici senza eguali che sono riusciti, tra recitazione e tecnica, a fare di questa commedia un piccolo grande miracolo.

Questo spettacolo ha avuto un tale successo da debuttare poi in prima mondiale nel 2014 al “Duchess Theatre” di Londra dove è incredibilmente ancora in scena.

Tra i numerosi premi ottenuti, si ricordino gli Olivier Awards 2015 e 2016, come Miglior Commedia dell’anno, il Premio Molière, nella sua versione francese, sempre nel 2016. Scritta da Jonathan Sayer, Henry Shields e Henry Lewis, appositamente per la Compagnia Mischief Theatre, è stata tradotta e licenziata in oltre 20 paesi, sbarcando in Cina, Sud Africa, Brasile Australia, Nuova Zelanda e Messico. Nel 2017, sempre con la regia di Mark Bell, approda negli Stati Uniti, a Broadway, prodotta da J.J. Abrams, al suo debutto nel mondo del teatro; qui ottiene il Tony Award per le scenografie di Nigel Hook, fedelmente riprese in Italia da Giulia De Mari.

Tour teatrale 2019/2020:

23/10 Teatro dei Fluttuanti @ Argenta (FE)

dal 25/10 al 3/11 Teatro Augusteo @ Napoli (NA)

7/11 Teatro Rossini @ Civitanova Marche (MC)

23/11 Teatro Comunale @ Lonigo (VI)

5/12 Teatro Ristori @ Cividale del Friuli (UD)

6/12 Teatro G.Verdi @ Maniago (PN)

7 e 8/12 Teatro Politeama Pratese @ Prato (PO)

dal 17 al 22/12 Teatro San Babila @ Milano (MI)

11/1 Teatro Toniolo @ Mestre (VE)

1/2 Teatro Cilea @ Reggio Calabria (RC)

5/3 Teatro Puccini @ Altopascio (LU)

6/3 Teatro Creberg @ Bergamo (BG)