Che Disastro Babbo Natale

Natale è alle porte e come ogni anno i bambini si preparano alla notte più desiderata, quella dove Babbo Natale arriverà dal Polo Nord con le sue renne per portare tanti regali. Anche a casa Graziani c’è grande fermento e le gemelle Lisa e Lucilla attendono con ansia i doni richiesti. Peccato però che quest’anno Lucilla non si sia comportata particolarmente bene: dispettosa, irriverente e sempre a caccia di guai tanto da far arrabbiare Babbo Natale stesso. Ma la notte della Vigilia accade un evento inaspettato: Lisa, la sorella più buona, non riceve nessun regalo. Sarà colpa della stanchezza, della fretta o di un vero e proprio errore dell’infallibile Babbo Natale?



di e con Valentina Pacchiele e Angelica Pula – Compagnia Arteatro