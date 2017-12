Miriam Mesturino in scena al Teatro Tor Bella Monaca con il divertentissimo spettacolo di Claude Magnier, per la regia di Giorgio Caprile.



"Quando ho visto questa scoppiettante commedia francese nella versione originale," dice il regista "ho deciso che prima o poi l’avrei portata in scena nei teatri italiani, ed eccola qua, pronta per il pubblico italiano. Ho pensato di fare un adattamento più moderno, non alterando però il ritmo e la verve comica contenuta nel testo originale. La pièce è del genere di “theatre de boulevard” cioè rappresentazioni teatrali leggere e divertenti, che venivano messe in scena nei teatri situati alla periferia di Parigi fin dal 1800, costruiti apposta per divertire ed attirare con rappresentazioni di questo genere un certo tipo di pubblico e contrastare i teatri ufficiali parigini". E così approda in scena una commedia degli equivoci in cui il triangolo amoroso, sempre in voga, diventa il pretesto per uno spettacolo che ci regalerà una fine dell'anno all'insegna del sorriso.



SINOSSI

Trascurata dal marito Robert, troppo preso dagli affari, Jacqueline è irrequieta e nervosa: per riuscire a dormire è costretta a prendere un sonnifero. Si addormenta tanto profondamente da non accorgersi che accanto a lei c’è un altro uomo. Al rientro il marito trova i due a letto assieme. Lo sconosciuto è Claude, affascinante seduttore che con il suo charme riesce a conquistare la donna. Ma tra i due uomini nasce una reciproca simpatia…

La commedia debutterà il 17 luglio 2017 al 51° Festival Teatrale di Borgio Verezzi.

Prima commedia di Claude Magnier (autore anche di “Oscar, un fidanzato per due figlie” e “Jo e il Gazebo”) scritta nel 1955 da cui è stato tratto il film hollywoodiano “Che cosa hai fatto quando siamo rimasti al buio?” con Doris Day, nella sua ultima interpretazione cinematografica, Robert Morse, Patrick O’Neal e Terry-Thomas.



venerdì 29 e sabato 30 dicembre ore 21



CHE COSA HAI FATTO QUANDO ERAVAMO AL BUIO?

di Claude Magnier

con Miriam Mesturino, Alessandro Marrapodi, Giorgio Caprile

regia Giorgio Caprile

Produzione MC Sipario



BIGLIETTI

intero 10,00 Euro

ridotto 8,00 Euro

giovani 7,00 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro

info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it