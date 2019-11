Che ci importa di Beethoven? Trio Folklassico

Venerdì 29 novembre il Teatro Aurelio ospiterà il concerto "Che ci importa di Beethoven?" del Trio Folk di Santa Cecilia, composto da tre professori dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia:

Francesco Di Donna, violoncello - Ilona Balint, viola - Ruggiero Sfregola, violino.

Tre amici, musicisti presso la più antica orchestra sinfonica italiana e una delle più antiche istituzioni musicali del mondo.

Il loro incontro nasce dal desiderio di portare la musica alle persone come fonte di gioia e meditazione sulla bellezza, specie nella sofferenza; infatti la loro principale attività è svolta nei più importanti ospedali romani.

La loro passione per la musica non poteva essere meglio ricompensata.



Un caro amico ci interroga e ci stupisce col suo strano carattere...



In particolare questo concerto sarà un percorso incentrato sulla musica di Beethoven che, nell'alternarsi di brani e racconti, ci porterà a conoscere nuovi aspetti del carattere di questo grande artista.



"I grandi artisti di ogni tempo ci parlano del cuore dell’uomo, del mistero dell’umano, in un dialogo sempre attuale… vieni a fare due chiacchiere con Ludwig!!"



Teatro Aurelio

Largo San Pio V,4 - Roma,RM 00165

per info e prenotazioni

Tel: 06 98261514

Cell:347 7234102

Cell:342 1723093

Venerdì 29 novembre ore 21:00

Biglietto intero 10€ - ridotto 8€ ( over 65 - under 15)

(+2€ di tessera associativa)