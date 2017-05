Giovedì 11 maggio 2017 Charlotte Wassy feat Andrea Candela, Luca Fattorini & Marco Valeri Nata in una famiglia artistica attraversata dai ritmi tradizionali del Camerun, ma anche da diversi generi e radici culturali e musicali, la cantante francese Charlotte Wassy ha sviluppato fin da piccola un raffinato orecchio musicale che ha messo subito al servizio dell'espressione del caleidoscopio di sentimenti, ispirazioni e sonorità che porta dentro. Creare colori etnici e colori jazz e fonderli fin oa definire la sua musica come "Instinctive Jazz Mixed". L'incontro con la voce (e forse la danza, il suo secondo amore) di Charlotte legantemente circondato da alcuni dei migliori musicisti della scena italiana di jazz per l'occasione, il cantante vi condurrà per un viaggio attraverso i standard jazz e anche alcune composizioni originali del suo album "Niam" (Gaya Music). E forse la vedrete dnazare.. Al suo fianco un trio di "nostri" con il talento emergente di Andrea Candela al piano, il contrabbasso ispirato di Luca Fattorini e la classe di Marco Valeri alla batteria, per due ore di jazz dal vivo prioprio come piace a noi: prima il rispetto per la musica e per il pubblico, poi l'espressione del talento, per stare bene insieme. Charlotte Wassy - Voce Andrea Candela - Pianoforte Luca Fattorini - Contrabbasso Marco Valeri - Batteria Cena à la carte a partire dalle 19.30 Inizio concerto ore 22.00 € 20,00 inclusa la prima consumazione, per assistere al solo concerto Via Gregoriana 54/a - Roma +39 066796386 +39 3278263770 booking@gregorysjazz.com