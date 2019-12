Charity Christmas, Natale a sostegno degli orfani per femminicidio di Accademia del Lusso e Università eCampus

Anche quest’anno Accademia del Lusso e Università eCampus celebreranno il tradizionale Charity Christmas, che si svolgerà mercoledì 18 dicembre 2019 dalle ore 18.30 alle ore 22.00 presso la sede di Accademia del Lusso in Piazza di Spagna, n. 9 – Roma, a sostegno dell’Associazione “I cuori di Francesca”, dedicata agli orfani per causa di femminicidio.

L’evento sarà un’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale, allietati dal coro gospel “Sacro Cuore & Friends”. Per tutti gli ospiti è previsto un cocktail con degustazione dei vini Casale del Giglio.

Nel corso della serata, si svolgerà la premiazione del contest “Natale Glamour in Accademia”: protagonisti saranno gli studenti, che esporranno i loro progetti creativi ispirati al Natale. Il vincitore, decretato da una giuria di esperti, riceverà in omaggio uno Short Course scelto tra l’ampia offerta formativa di Accademia del Lusso.

Gli allievi partecipanti al contest sono Maria Andreoni, Flavia Attili, Antonella Brandonisio, Lorenza Capuccio, Sandrina Carbone, Letizia Cocciantelli, Carlos Miguel Comettant Arrieta, Giorgia Condoluci, Pierpaolo Cosimi, Talitha Dachenhausen, Claudia Sara De Rubeis, Ida Di Iorio, Laura Giansiracusa, Barbara Guglielmi, Eleonora Immordino, Luana Iorio, Natalya Klochkova, Federica Maglioli, Miriana Mignogna, Sara Morgante, Nadeeka Hemani Silva Nugegodage, Maria Petrillo, Elisa Pierfederici, Luigi Polito, Ilaria Resta, Fabio Risa, Francesca Segreto, Matteo Tonarelli, Monica Tudor, Shara Ugarte, Bianca Valente, Teresa Volpe.

Accademia del Lusso è l’Istituto italiano specializzato nella formazione di figure professionali per i principali ambiti dei settori moda e design: stile, management, comunicazione, retail. E’ una realtà dinamica, completa e orientata al mondo del lavoro, nata nel 2005 per favorire l’incontro tra le aspirazioni degli allievi e le richieste sempre più selettive del sistema luxury. Info all’indirizzo www.accademiadellusso.com

L’Università eCampus è un Ateneo che, attraverso una didattica e-learning, propone 49 indirizzi di studio e master altamente professionalizzanti per circa 30.000 studenti iscritti e che ha tra i principali obiettivi la c.d. “Terza Missione”, l’insieme cioè di tutte quelle attività con le quali l’Università, oltre a fare Alta formazione e Ricerca, entra in contatto con il contesto socio-economico attraverso il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze. Ciò sin dalla sua istituzione (con Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 30 gennaio 2006) e grazie alla presenza capillare in tutte le principali città d’Italia con proprie sedi. Info all’indirizzo www.uniecampus.it

Nel corso dell’evento si potrà contribuire alle donazioni per l’Associazione “I cuori di Francesca” e partecipare all’estrazione dei premi speciali offerti dagli sponsor.

“I cuori di Francesca” è un’associazione nata - in linea con le iniziative e le norme europee - per il sostegno e il recupero di tutte le bambine i bambini (dal 2014, nel nostro Paese, oltre 1.600) rimasti orfani a causa di “femminicidio”. L’associazione promuove l’affido familiare - la c.d. Accoglienza Familiare Temporanea - aperto anche ai singoli attraverso un’accoglienza anche solo transitoria del minore, nonché attività di volontariato presso le case famiglia o le Comunità che in tutta Italia ospitano i minori orfani per violenza in famiglia e tutte quelle attività che si rendono necessarie nella vita quotidiana di un qualsiasi minore. “I cuori di Francesca” organizza eventi, manifestazioni, convegni e conferenze con Istituzioni pubbliche ed Enti privati, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del femminicidio anche attraverso la partecipazione di testimonial e personaggi di rilievo appartenenti a tutta la società civile.

Coro Sacro Cuore and friends: Diretto da Silvana Polimena, il Coro svolge la sua attività dalla fine degli anni ’90 , costituendosi in occasione di una particolare iniziativa di coinvolgimento dei genitori nella preparazione dei canti della Messa di Natale da parte delle direttrici della Scuola Sacro Cuore, all’interno della Parrocchia San Luca Evangelista di Largo Preneste. L’attività si trasferisce ben presto in un ambito più giocoso, con un repertorio costituito da canti gospel, canzoni, brani tratti da musical o da film, comunque di carattere vivace e ritmato. Nel frattempo, alla compagine iniziale composta esclusivamente da genitori della Scuola, iniziano ad aggiungersi amici esterni, per simpatia ed apprezzamento del genere di musica praticato, determinando l’aggiunta di “and friends” all’originale nome del Coro Sacro Cuore. Dallo stretto ambito scolastico, si sceglie poi di andare a portare l’allegria di questi canti a persone bisognose, o semplicemente sole per anzianità o malattia, con vari concerti presso Istituti per anziani, allo scopo di regalare loro un’ora di gioia e di spensieratezza.