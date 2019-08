Charity Cafè, opening party: due giorni di festa a ritmo di jazz

Come da tradizione, ogni anno all'inizio della una nuova stagione musicale, il Charity Cafè festeggia la riapertura con due bellissime Jam Session. E, anche quest'anno, quel momento è arrivato.

Il Charity Cafè il 4 e il 5 settembre è pronto a fare festa con una Double e Jam Session. Mercoledì 4 settembre, alle 22, presenterà Bluesjam & Friends (coordinata da Marco di Folco) e giovedì 5 settembre il concerto Jam Jazz, anche questo alle 22 (coordinato da Gegè Munari). Non solo: il Charity Cafè ha programmato anche altri appuntamenti da non perdere nella prima settimana di settembre.

Di seguito il programma dettagliato della Double Jam Session e dei concerti in programma fino al 7 settembre:

Double Jam Session a Charity Cafè

BLUES JAM & JAM JAZZ

MERCOLEDÌ 04 BLUESJAM & FRIENDS H 22:00

COORDINATA DA: MARCO DI FOLCO

Aprono la Session:

Marco Di Folco: voce & chitarra

Andrea Di Giuseppe: armonica

Simone Scifoni: basso synth & batteria

Tutti i BluesMan e le BluesWoman sono invitati a salire sul palco del Charity

GIOVEDÌ 05 CONCERTO JAM JAZZ H 22:00

COORDINATA DA: GEGE' MUNARI

Aprono la Session:

Ettore Carucci: piano

Vincenzo Florio: contrabbasso

Gegè Munari: batteria

Tutti i Jazzisti sono invitati a salire sul palco del Charity

I concerti in programma 6 e 7 settembre al Charity Cafè

VENERDI' 6 SETTEMBRE h 22:00

GEGE' MUNARI QUARTET SWING MACHINE

Jazz Night

Gegé Munari, leggenda vivente del jazz italiano, che vanta numerose partecipazioni a festival nazionali e internazionali e produzioni televisive, presenta un nuovo progetto coinvolgente, vibrante, ricco e fascinoso spaziando dal Bebop, all’Hard Bop, con standard rivisitati e riarrangiati in chiave moderna.

Line-up

Francesco Lento: tromba

Ettore Carucci: piano

Vincenzo Florio: contrabbasso

Gegè Munari: batteria

SABATO 7 SETTEMBRE h 22:00

DA SUPA BAND FEAT. DANIEL MENEGONI

BLUESNIGHT

E come tradizione impone anche quest’anno DaSupa band apre una nuova stagione musicale nella House of Blues capitolina. Per l'occasione un'apertura eccezionale con un guest d’eccezione: Daniel Menegoni, chitarra e voce meravigliose.

DaSupa Band propone il Blues in tutte le sue declinazioni. La band, di recente formazione, riunisce musicisti di diversa estrazione, la cui esperienza spazia dal Blues all'R&B, passando attraverso il Soul e la Black music.

Line-up

Daniel Menegoni: voce & chitarra

Daniela Di Censi: voce

Emiliano Guidi: piano hammond

Paolo Strina: chitarra

David Pintaldi: basso

Claudio Davani: batteria