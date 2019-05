Chaos Humanoid B12, rassegna "Salviamo i talenti" 2019

Vincitore del premio di drammaturgia ‘Le strade degli altri’, finalista al premio inDivenire di Roma, finalista al Torino Fringe Festival 2018.



Siamo nel 2026, in un mondo in cui il progresso tecnologico è talmente avanzato che l’uomo si è dimenticato di sé stesso.

Agli inizi del XXI secolo si auspicava un mondo in cui le differenze non sarebbero più state causa di divisioni. La perdita di valori, un feroce relativismo unito allo smarrimento di rapporti umani veri, hanno alimentato falsi ideali e modelli pericolosi.

L’integrazione rimane un problema irrisolto, con la nascita di forme di intolleranza nostalgiche di un passato che ritorna. In questo contesto si intreccia la storia di due personaggi opposti, un biancaliano e una verdiana, costretti a convivere in un campo di sterminio costruito dagli

Humanoid B12, i robot di ultima generazione, che dichiarano guerra all’umanità intera.

Uno spettacolo per riflettere sulla guerra, sulla migrazione e sull’integrazione. Uno spettacolo che sogna la Pace.



di Daniele Ronco

regia Daniele Ronco

con Costanza Frola , Daniele Ronco, Jacopo Trebbi

elementi di scena Lorenzo Rota e Jacopo Valsania

musiche di Mattia Floris



