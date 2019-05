Cesare Cremonini live a Roma

Cesare Cremonini è pronto per tornare negli stati italiani e celebrare i primi 20 della sua elettrizzante carriera con il tour "Cremonini2C2CSTADI": un tour che girerà lo stivale - facendo tappa anche a Roma - per poi concludersi all'Sutodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Il concerto di Cesare Cremonini a Roma è fissato per il 10 luglio 2020 allo Stadio Olimpico. I biglietti sono disponibili:

tramite prevendita riservata ai Titolari di Carta American Express, dalle ore 10:00 di martedì 28 maggio, per 48 ore su > ticketmaster.it/americanexpress

tramite vendita generale, dalle ore 11:00 di giovedì 30 maggio, su Ticketmaster.it, Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati

Il tour di Cesare Cremonini: tutte le date

21 giugno Lignano - Stadio G.Teghil

27 giugno Milano - Stadio San Siro

30 giugno Padova - Stadio Euganeo

4 luglio Torino - Stadio Olimpico

7 luglio Firenze - Stadio Artemio Franchi

10 luglio Roma - Stadio Olimpico

14 luglio Bari - Arena della Vittoria

18 luglio Imola - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

Il concerto finale ad Imola

“Il 18 luglio 2020 chiuderemo il tour con un grande concerto all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di IMOLA. Sarà un evento straordinario, nato dalla fortissima esigenza di creare uno show indimenticabile in Emilia-Romagna. Mi hanno proposto di celebrare tutto questo in un luogo speciale, nel cuore stesso della mia terra, l’Emilia, che è la mia vita, la mia seconda pelle e il mio DNA. Questa volta non sarà solo Bologna (che ha lo stadio impegnato in una attesissima ristrutturazione) ma è un abbraccio a tutta l’Emilia-Romagna. L’autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola è un luogo magico, reso iconico dalla storia della Formula Uno, dal ricordo commovente e senza tempo di Ayrton Senna, e per quanto riguarda la musica, naturalmente da Vasco Rossi, che lo ha trasformato in un tempio leggendario della musica italiana e internazionale", Cesare Cremonini