Cesanese: che satiSfaCtion

Il satiSfaCtion Wine Pub vi invita alla serata di degustazione di una delle eccellenze del Lazio: Il Cesanese di Affile. E lo facciamo con una azienda che è una garanzia... la Cantina Formiconi. Per l'occasione un sommelier professionista ed il produttore vi condurranno virtualmente a passeggio tra i paesi che costeggiano il fiume Aniene, tra cui il borgo di Affile da cui prende il nome questo vitigno autoctono. Insieme a loro degusteremo due vini, in abbinamento con due piatti tipici della tradizione laziale: Polenta ai funghi in abbinamento al CISINIANUM 2015 Cinghiale alla cacciatora in abbinamento al CAPOZZANO 2014 RISERVA. QUANDO&DOVE mercoledì 15 febbraio 2017 dalle ore 20:00 al satiSfaCtion Wine Pub in Via Carlo Arturo Jemolo 153, 00156 Roma (uscita 12 del GRA). COSTO € 15,00 PRENOTAZIONI per info e prenotazioni scrivere a info@satisfactionwinepub.it oppure contattare il numero 339.5294016 Simone oppure 392.8073182 Consuelo.