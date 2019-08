Cerveteri auto d'epoca, invasione di Fiat 500 nel centro storico

Una vera e propria invasione di FIAT 500 d'epoca nel cuore di Cerveteri. È in programma per domenica 1 settembre il secondo raduno "Fiat 500 Città di Cerveteri" riservato a FIAT 500 d'epoca e derivate, organizzato dal Coordinamento del Litorale Romano di Fiat 500 Club Italia.

Il primo giorno di settembre sarà animato da una meravigliosa sfilata ed esposizione di veri e propri capolavori dell’automobilismo, un omaggio alla vettura che per tanti anni, in tutte le sue evoluzioni ha accompagnato milioni di italiani nei loro spostamenti di piacere o di lavoro.

“Piazza Aldo Moro diventerà per una mattinata un enorme museo all’aria aperta dedicato alla FIAT 500 – ha dichiarato Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – questa iniziativa già lo scorso anno aveva riscosso uno straordinario successo in termine di partecipazione di auto che di pubblico. Furono infatti oltre 130 le FIAT 500 che avevano preso parte all’iniziativa, che auspichiamo che anche quest’anno così come nei prossimi anni possa rappresentare un appuntamento fisso della nostra estate”.

“La manifestazione ha inoltre una valenza anche da un punto di vista sociale – ha proseguito l’Assessora Battafarano – al termine dell’iniziativa infatti, verrà aperta una lotteria di cui metà dei proventi verranno devoluti all’Associazione Nuove Frontiere Onlus, un'associazione, senza scopo di lucro, fra genitori e parenti di persone portatrici di handicap, sia fisico che mentale, che dal 1993 opera nel territorio dei comuni di Ladispoli e Cerveteri. Invito per questo la cittadinanza a partecipare a questo bellissimo appuntamento, che così come avvenuto durante tutta l’estate è pronto a riempire il nostro Centro Storico”.

Il programma

Ricco il programma della giornata: alle ore 08:00 accoglienza degli equipaggi in Piazza Aldo Moro, luogo dove si svolgeranno le iscrizioni, la consegna dei welcome bag e verrà servita una piacevole colazione ai partecipanti.

Alle ore 10:00 nei locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria, l’Associazione Vivitreno propone una originalissima mostra di modellismo dinamico modello ferroviario, circa 20 metri quadri, anche ospiti in tv.

Alle ore 11:00, pubblico allietato da un piacevole break in Piazza, con stand di pane e porchetta.

Ore 12:30 il carosello automobilistico sfilerà per le vie del paese, fino a raggiungere Via Umberto Badini, al ristorante I Tre Fari, dove avverranno le premiazioni e la consegna dei gadget.