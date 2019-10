Cervantitos alla Casina di Raffaello: workshop per bambini

Il 10 agosto 1519, esattamente 500 anni fa, Ferdinando Magellano partiva da Siviglia discendendo il fiume Guadalquivir, per poi salpare con una flotta di 5 navi e un equipaggio di 237 uomini da Sanlúcar de Barrameda il 20 settembre dello stesso anno. L’obiettivo di questa impresa era raggiungere per la prima volta l’Asia navigando verso ovest.

I workshop "La Vuelta al Mundo"

Nell’ambito delle attività per commemorare il V centenario del primo viaggio di circumnavigazione intorno al globo, Casina di Raffaello insieme all’Instituto Cervantes di Roma, ospita nelle mattine di sabato 9, 16 e 30 novembre 2019, dalle ore 11.30 alle 13.00, il workshop La Vuelta al Mundo dedicato a bambini dal 7 ai 12 anni.

Nel corso dei tre incontri in programma, i bambini seguiranno l’incredibile viaggio di Magellano raccontato in spagnolo dall’artista María Ángeles Vila, per poi realizzare nel corso del laboratorio un planisfero per raccontare con la carta geografica e i disegni le avventure del grande navigatore.

Sarà un’occasione unica per imparare la lingua spagnola divertendosi!

Casina di Raffaello è lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

L’Instituto Cervantes è l’Ente Pubblico creato dalla Spagna nel 1991 per diffondere la lingua spagnola e la cultura dei Paesi ispano parlanti e delle lingue co-ufficiali della Spagna. E’ presente in quattro continenti e ha più di 87 centri, di cui quattro in Italia: Roma, Milano, Napoli e Palermo.