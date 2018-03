Cercasi successo al Teatro Anfitrione

Quando sei molto povero, non è poi così strano avere in casa un bagno con angolo cottura o un divano- tavolo sul quale bisogna darsi i turni per dormire. Queste sono le condizioni in cui vivono i protagonisti della commedia, tre ragazzi molto diversi, ma uniti da tanta amicizia e pochi euro. Ciascuno di loro aspetta solo l’occasione per entrare nel firmamento delle stelle dello spettacolo: c’è il bell’Antonio che sogna di diventare un grande modello e passa le giornate a parlare con i suoi bicipiti sperando che un giorno diventino famosi sui social, il furbo Attilio che si spaccia per musicista e che passa le giornate sognando di sposare una vecchia con tanti soldi per sistemarsi a vita e, infine, il buon Andrea che non sa ancora bene come, ma conta di smettere di fare l’oggetto di scena nelle fiction e di diventare presto un grande attore.

Tra gag, situazioni divertenti e battute a ritmi serratissimi, la commedia è uno spaccato di una generazione che sogna di cambiare il mondo e che quando non ci riesce, fa fatica ad adattarcisi. Amore, astuzia, gelosia, sarcasmo e situazioni paradossali sono gli ingredienti di questo piatto che saprà lasciare gli spettatori con in bocca il sapore migliore del mondo: la risata.