Cercando Valentina, il film-evento a Roma

Bizef Produzione annuncia l'uscita nei cinema di "Cercandi Valentina - Il Mondo di Guido Crepax", un film di Giancarlo Soldi.

Il documentario sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane con uscite evento in diverse città dal 12 febbraio fino a marzo.

Il calendario completo si trova sulla pagina facebook del film.

Uscita evento a Roma

Il film arriverà a Roma mercoledì 12 febbraio, alle ore 21, presso Cinema Farnese, in Piazza Campo de’ Fiori 56. Il regista Giancarlo Soldi sarà presente in sala

Valentina è bella come Louise Brooks, disturbante come un taglio di Fontana, consapevole come una lirica di Bob Dylan e libera come la musica di Charlie Parker.

La sinossi

Fine anni sessanta: Parigi, Londra, Milano vivono un fermento creativo, pulsano allo stesso ritmo, stelle della stessa costellazione culturale, che si ribella, si rinnova. Guido Crepax intercetta tutte le novità di una Milano in fermento, della rivoluzione che è anche estetica e li traspone nel suo fumetto, dove arte, musica, design, cinema e moda si contaminano, rompendo e innovando gli schemi della narrazione. Valentina è il suo alter ego: la fotografa sognatrice diventa un’icona amata da più generazioni. Elegante e sofisticato sogno erotico per gli uomini e simbolo di indipendenza, fascino e seduzione per le donne. Cercando Valentina è un viaggio alla ricerca di Valentina e del suo creatore, dove il passato si confonde col presente, la narrazione è sincopata e a volte rarefatta come nelle tavole di Crepax. Il mondo del fumetto prende vita e Philip Rembrandt, che nelle storie di Valentina è l’amante, esce dal disegno per diventare la presenza reale che ci conduce alla ricerca di tutti coloro che l’hanno amata, capita, collezionata.