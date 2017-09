Ceramics... and more al Museo delle arti tradizionali e popolari

La FORNI DE MARCO, azienda storica nel settore della costruzione dei forni e rivenditore delle materie prime per la ceramica per l’industria e per l’arte, promuove, sulla scorta del successo degli anni precedenti, la terza edizione dell’evento CERAMICS… AND MORE dedicato alla conoscenza delle tecniche di lavorazione di questo affascinante materiale. All’evento parteciperanno maestri artigiani, ceramisti, decoratori e scultori che potranno interagire con il pubblico.



L’iniziativa rientra negli eventi del Polo Museale del Lazio e si svolgerà a Roma al Museo delle Arti Tradizionali e Popolari, piazza Guglielmo Marconi 14, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 19.00.



La domenica coincide con la giornata di entrata gratuita al Museo ma anche per il sabato è prevista la possibilità di ingresso gratuito tramite dei coupon che verranno rilasciati agli espositori, o scaricabili dalla pagina facebook “FORNI DE MARCO”.



L’esposizione delle creazioni che sono state selezionate, saranno visibili all’interno del “Salone degli Onori” del Museo. Una commissione artistica formata dai professori Stefano Piali di Velletri e Roberto Dottorini di Roma, ha valutato le creazioni da esporre.



Durante l’evento verranno fatte delle dimostrazioni pratiche di tecniche di lavorazione classiche di modellato in argilla, antiche come il Raku, innovative tornio elettrico e altre ancora.



Inoltre verrà presentato il libro “Una Nuova Forma Nascente: i giochi di gruppo in Arteterapia". Si tratta di un’opera della prof. Maria Jacomini su una nuova forma di Arteterapia.



Programma dell’evento CERAMICS… AND MORE



SABATO 30 SETTEMBRE 2017

Ore 10:00

Apertura manifestazione con presentazione degli espositori

Ore 11:00

Brindisi inaugurale

Ore 12:00

Dimostrazione di tecnica tornio elettrico eseguita dalla Maestra K. Lindstrom

Ore 13,00

Dimostrazione costruzione fischietti in argilla eseguita dalla Maestra M. D’Alessandro

Ore 16:30

Dimostrazione di modellato in argilla eseguita dal Prof. P. Brozzi

Ore 18:00

Dimostrazione di tecnica a colombino eseguita dal Maestro L. Ortuso

Ore 19:00

Chiusura



DOMENICA 1 OTTOBRE 2017

Ore 10:00

Apertura manifestazione

Dimostrazione di tecnica raku eseguita dalla Maestra D. Vacca

Ore 12:00

Presentazione del libro “Una Nuova Forma Nascente: i giochi di gruppo in Arteterapia" scritto dalla Prof. Maria Jacomini

Ore 15:00

Dimostrazione della tecnica di decorazione con smalti eseguita della Maestra S. Duranti

Ore 16:00

Dimostrazione di decorazione con tecnica Medioevale eseguita dalla Maestra M. G. Morsella

Ore 17:00

Dimostrazione di decorazione di terzo fuoco eseguita dalla Maestra Anna Aloisa Mileto

Ore 19:00

Chiusura manifestazione



Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni



Per maggiori informazioni contattare Luigi De Marco:

Tel. 3926470460

e-mail: fornidemarco@fornidemarco.it

Fb: Forni De Marco

sito: www.fornidemarco.it