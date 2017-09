Centro e periferie: unica città. Incontro con il prof. Alessandro Bianchi

Centro e periferie: unica città. E' questo il titolo dell’incontro con il Prof. Alessandro Bianchi, Urbanista, già Ministro dei Trasporti nel Governo Prodi II, già Rettore dell’Università di Reggio Calabria e attualmente Rettore dell’Università Telematica Pegaso, che ha l’obiettivo di divulgare nei territori ed in particolar modo nelle periferie metropolitane, i grandi temi della rigenerazione urbana ed ambientale a stretto contatto con i cittadini.

Questo momento discussione e di confronto diretto sarà un’occasione preziosa, poiché l’Università Telematica Pegaso, normalmente già tratta di questi argomenti nella sua offerta formativa, come Scuola di Rigenerazione Urbana ed Ambientale.

Il Prof. Alessandro Bianchi è stato autore, alcuni anni fa, di un’importante testo interamente dedicato a Roma Capitale, dal titolo: “Progetto per Roma. Idee, proposte e persone per governare la città”, a cura dell’ Editore Cangemi ed attualmente in distribuzione solo online. In questa pubblicazione sono stati già trattati, molto approfonditamente, temi in merito alla rigenerazione urbana, alla sostenibilità ambientale, alla riqualificazione della città e alla valorizzazione dei beni culturali.

Punto centrale dell’azione scientifica e di proposta alle istituzioni del Rettore Prof. Bianchi è stato sempre quello di porre al centro delle politiche di governo del territorio romano “la questione urbanistica” e “pensare Roma nel 2020”, analizzando le criticità per sviluppare idee e progetti condivisi.

Centro e periferie: unica città

“CENTRO E PERIFERIE: UNICA CITTÀ”, questo è il tema della “Roma del Futuro” e questo è il tema dell’incontro del prossimo 15 Settembre 2017 alle ore 18, che “La Via del Fare” propone nella sua sede di Via dei Colombi 163, ai cittadini del quartiere di Torre Maura (Municipio Roma VI) ed ai tanti amici che seguono da ogni parte della città le numerose iniziative che da anni l’Associazione propone.

Volerne parlare ora in periferia, significa che il “Tema della Rigenerazione Urbana” inizia un vero e proprio tour nella Città di Roma, inizia a trasformarsi dalla teoria alla pratica, entrando in contatto con i cittadini, le loro aspettative ed i loro momenti di difficoltà. Tutto il mondo accademico dovrebbe mettersi a confronto con le reali esigenze della società, entrare nelle periferie romane tra bellezze straordinarie ed i disagi sociali elevatissimi, compiendo la missione di porre il sapere scientifico al servizio del territorio. Nella consapevolezza della logica del superamento della fase di espansione urbana e del degrado dell’ambiente, in questo momento d’incontro,potrete conversare con il Rettore Bianchi sui grandi temi della realizzazione degli interventi di recupero, restauro, riqualificazione e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente e dell’ambiente urbano, secondo i canoni di sostenibilità ambientale.

Insieme al relatore Daniela Cioccolo (Presidente La Via del Fare), per una breve introduzione alla realtà del territorio, Gianfranco Gasparutto (Consigliere Municipio VI Roma Capitale), mentre Fabio Mollicone (Università La Sapienza) modererà tutto l’incontro dando voce anche agli intervenuti.