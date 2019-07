Centrale Montemartini, visita guidata

Centrale Montemartini

Costo: 5 euro

- con ticket gratuito -



Sabato 27 Luglio 2019 - ore 9.15



Il Museo della Centrale Montemartini rappresenta un raro e preziosissimo esempio di archeologia classica ed archeologia industriale che si fondono in un connubio vincente e dall’atmosfera unica.



Nato in occasione di una mostra temporanea “Le Macchine e gli Dei” nel 1997, questo esperimento museale d’avanguardia è stato successivamente confermato e reso permanente. Nella cornice dell’ex centrale termoelettrica “Giovanni Montemartini”, comunque protagonista della scena con i suoi imponenti macchinari che ci catapulteranno in un passato fatto di progresso e modernità, potremo ammirare capolavori di inestimabile valore artistico, relativi anch’essi ad una fase di grande crescita della nostra storia e cultura: quella della romanità. Avventurandoci tra gli spazi delineati dalle colonne, le caldaie e le macchine che danno nome alle varie sale della centrale, incontreremo dèi, generali, creature mitologiche, politici, poeti e imperatori ritratti in alcuni tra i più alti esempi di scultura repubblicana ed imperiale. Tra questi ricordiamo l’Atena di Piazza Sciarra, l’Aristogitone del Campidoglio, la colossale dea di Largo Argentina, il togato Barberini. Insieme scopriremo la storia di questi capolavori, osserveremo la vivacità di mosaici a figure animali come quello di S. Bibiana, e la composta austerità dell’arte funeraria presente con vari esempi di stele, rilievi e sarcofagi. La visita sarà completata anche da una piccola presentazione della storia della Ex Centrale, solo uno tra i numerosi edifici destinati a riqualificare il quartiere Ostiense-Marconi.



Inizio visita: 9.15;

Termine visita: 10.50;

Appuntamento: ore 9.00 alla biglietteria del museo,in Via Ostiense 106, 00154, Roma.

In caso di maltempo la visita si svolgerà lo stesso in quanto le strutture del Museo sono al coperto.



Costo visita: 5 euro (con ticket gratuito per possessori Mic Card).

Tutte le proposte culturali sono riservate ai Soci dell’Associazione. Per associarsi occorre compilare un modulo di adesione che vi forniremo da consegnare alla prima attività a cui si partecipa. La quota associativa sarà inclusa nell’importo della suddetta attività culturale a cui si prende parte.



Modalità di prenotazione: inviare una mail a visite@tuscola.it o un sms al 371.1423882 indicando il numero dei partecipanti, i dati anagrafici di ognuno e un recapito telefonico. I posti sono limitati.