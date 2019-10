La Centrale Montemartini. Dei e macchine

Un imperdibile viaggio tra presente e passato! La centrale elettrica intitolata all’assessore Giovanni Montemartini, una delle sedi dei Musei Capitolini, è uno dei più interessanti esempi di riconversione e riutilizzo di un edificio industriale in disuso. Costruita tra il 1911 e il 1912 per fornire energia e illuminare la città, cadde in disuso nel 1968 e da alcuni anni ospita al suo interno, oltre alle portentose macchine come turbine, motori diesel e grandi caldaie a vapore, alcuni dei capolavori dell’arte romana, ritrovati durante i numerosi scavi archeologici effettuati in varie zone della città. Tra tutti spicca sicuramente il frontone che decorava il tempio di Apollo Sosiano, databile al V sec. a.C. ed uno dei pochi esempi di statuaria originale greca presente a Roma. Sarà inoltre possibile ammirare un vero e proprio treno di una volta, quello appartenuto allo Stato Pontificio!



Quando

Domenica 20 Ottobre 2019 ore 16:00



Dove

Via Ostiense 106, all’ingresso del Museo



Costi

Quota di partecipazione € 8 a persona. Biglietto di ingresso: per i residenti a Roma intero € 10.00; ridotto € 9.00; gratuito per gli under 18 e per i possessori di MIC Card. Per i NON residenti a Roma: biglietto intero € 11.00; ridotto € 10.00. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/centrale-montemartini-dei-e-macchine/