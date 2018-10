Centrale Montemartini

★ Domenica 9 Dicembre - ore 10,30 ★

Biglietto di ingresso gratuito al Museo con la MIC !



All’interno della ex Centrale Termoelettrica Giovanni Montemartini è stato allestito, dal 1997, il nuovo polo espositivo dei Musei Capitolini. All’interno sono conservati importantissimi capolavori dell’arte antica tra cui il c.d. Togato Barberin e la statua di Musa seduta, oltre a numerosissimi pezzi provenienti da diverse necropoli della capitale. Sarà possibile inoltre ammirare la ricostruzione del frontone di uno dei templi più importanti di Roma Antica: il tempio di Apollo Sosiano decorato da statue originali greche del V secolo a.C. Sarà inoltre possibile scoprire la sala del treno di Pio IX e i nuovi straordinari capolavori che hanno da poco arricchito la collezione del museo: il corredo funerario di Crepereia Tryphaena e i tre magnifici mosaici policromi di età repubblicana.



Appuntamento: domenica 9 dicembre alle ore 10,30, davanti all’ingresso del museo in viale Ostiense, 106.

Contributo: 8 euro + 1,50 euro per gli auricolari in caso si superino i 15 partecipanti + biglietto di ingresso al Museo.



Ingresso gratuito al Museo con la carta MIC : card dei Musei in Comune al costo di 5 euro ingresso illimitato per 12 mesi in tutti i Musei Comunali (per info http://www.museiincomuneroma.it/it/infopage/mic-card).

Biglietti d’ingresso senza carta MIC: 11 euro intero, 10 euro ridotto (per i residenti 10 euro intero e 9 euro ridotto).



LA VISITA E' ORGANIZZATA DA VALENTINA CERVI - ARCHEOLOGA CLASSICISTA



La prenotazione alle visite è obbligatoria: si ricorda inoltre che bisogna raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti nelle 24 h ore precedenti l'evento che altrimenti verrà annullato.



Per informazioni e prenotazioni: info@trasecoli.it / 345.2899851

Gallery