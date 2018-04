Central Avenue Breakdown - C.A.B. - in concerto al Charity Café

Sabato 28 aprile appuntamento serata all’insegna del Delta Blues al Charity Café con C.A.B Central Avenue Breakdown, band romana che ha esordito nel gennaio 1995 al Folkstudio di Giancarlo Cesaroni (Roma) acquisendo subito consensi e recensioni su riviste specializzate (Chitarre, Suono, Il Blues).



Ha partecipato a Festival Internazionali: Istanbul Jazz Festival, Tel-Aviv International Guitars Festival, Todi Festival; Istituto Italiano per la Cultura a Budapest, Pavarosi Centenarium Festival di Budapest, Istituto Italiano De Cultura Em Portugal, Palazzo Nazionale di Lisbona, Conservatorio di Coimbra in Portogallo, Conservatorio di Budapest, Festival Blues di Tropea “Streets of the Blues” etc.oltre a innumerevoli serate in tutta Italia. Ha 2 CD al suo attivo “WE AND THE DEVIL”(1995) e “FIFTY-ONE”(2001) e un prossimo in cantiere.



La formazione attuale vede i due fondatori “Bricchio” e Vittorio con Alex e Sara, giovani e bravissimi musicisti. La scaletta prevede Delta Blues, il tutto eseguito nel caratteristico Stile che ha contraddistinto la band fin dagli esordi, il tutto rinnovato e arricchito dalla fresca alchimia delle quattro generazioni presenti nella band.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione



Line-up

Fabrizio “Bricchio” Frosi, Voce, Armonica, Kazoo

Alex Mastrangelo, Chitarra, Dobro, Voce

Vittorio Sonsini, Basso

Sara Mandile, Batteria