Centomila Uno Nessuno al Teatro Imperiale di Guidonia

tratto da “Uno Nessuno Centomila” di Luigi Pirandello

Scritto e diretto da Giuseppe Argirò



Centomila, uno, nessuno è un viaggio ironico e appassionato nel multiforme universo dello scrittore siciliano, un ritratto inedito disegnato attraverso le figure più significative della sua vita, le sue opere, il suo pensiero; una riflessione scanzonata e umoristica sull’uomo del Novecento, a cui solo la scena può dare voce. Un racconto in chiave ironica del poliedrico universo di Pirandello, evocato nei suoi aspetti meno conosciuti: sulla scena Pirandello guarda vivere i suoi personaggi.

La drammaturgia attraversa narrativa, poesia e teatro: da "Il fu Mattia Pascal" al Padre dei "Sei personaggi in cerca d'autore", fino a "L'uomo dal fiore in bocca", e i temi dell'amore, della follia, della morte, del tragico emergono dalle parole dei diversi personaggi pirandelliani e parlano di qualcosa che è sempre attuale.

