Centocelle Food Summer Fest, degustazioni e premi per altri 10 giorni

Visto il successo dei primi 10 giorni del Centocelle Food Summer Fest, la festa continua nei locali del quartiere romano con degustazioni a prezzi promozionali e tanti premi per tutti i partecipanti.

Centocelle Food Summer Fest - Seconda Parte

Il secondo capitolo del festival foodie avrà inizio il 19 luglio per proseguire, per altri 10 giorni, fino al 29 luglio. In anteprima sappiamo che nuovi locali si uniranno a quelli già protagonisti nella prima edizione del Centocelle Food Summer Festival, verranno proposti nuovi menù e a Centocelle si continuerà a respirare un'aria vivace, frizzantina, mangereccia.

Qui l'evento Facebook per restare aggiornati su Centocelle Food Summer Fest - Seconda Parte: https://www.facebook.com/events/1446876995466699/