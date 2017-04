Centocinque volte Cento Pittori a via Margutta: dal 27 aprile al primo maggio, più di cento artisti con oltre 2mila opere, saranno presenti lungo la storica strada dell’arte per presentare al pubblico le loro ultime esperienze artistiche.

Quella dei Cento Pittori, si inserisce tra le manifestazioni della primavera romana. La mostra d’arte ha acquistato ormai il valore di una meravigliosa tradizione confermandosi uno degli appuntamenti più importanti e in una delle vie più famose del mondo. Famosa per il susseguirsi di generazioni di artisti che vi hanno dimorato dal 600 in poi.

E da quelli dell’associazione dei Cento Pittori che dal 1970 espongono a cielo aperto, conferendo alla strada un particolare carattere di internazionalità grazie agli artisti provenienti da diverse parti del mondo. Con il merito dell’associazione dei Cento Pittori di via Margutta, la strada continua così a vivere una magica atmosfera evitando, con la loro costante presenza, la tentazione di trasformarla in una delle tante strade commerciali di Roma.

La mostra a ingresso gratuito dell’associazione dei Cento Pittori di via Margutta si terrà dal 27 aprile al 1 maggio, dalle 9 alle 21