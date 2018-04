“Il calcio è musica, danza e armonia. E non c'è niente di più allegro della sfera che rimbalza.” Pelé

Il calciatore è un attore obbligato a recitare un’opera sconosciuta davanti a un avversario che fa di tutto per impedirglielo. Il pallone attraversa l’atmosfera viaggiando verso il territorio nemico e, nel momento in cui si avvicina a terra, si trasforma in una lotteria.

Il calcio è una ruota che gira ad ogni ripresa e, prima o dopo tutti si troveranno con una palla in mano. Per questo è la passione che hanno in comune tutti gli italiani. Nessuno può contenersi di fronte alle incredibili acrobazie che mandano in rete quella palla.

In occasione dell'Outdoor Festival c'è Cento anni di calcio.

Ore 17:30 talk con Sandro Fioravanti e Alessandro Antinelli (RaiSport) + Special Guest

Ore 18:00 proiezione dei migliori momenti del calcio italiano in collaborazione con Rai Teche