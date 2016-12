Cenone di San Silvestro al Margutta veggy food and art

*31 dicembre 2016* €110 a persona vini inclusi (Bambini fino a 10 anni €50) Musica dal vivo con pianoforte e voce Disponibili menu per cenoni vegani e celiaci San Silvestro Aperitivo Coppa di Franciacorta Antinori "Cuvée Royale", entrée di crostino di polenta croccante e maionese al tartufo Antipasto Uovo biologico di San Bartolomeo, cotto a bassa temperatura con spuma di parmigiano e patate al tartufo nero pregiato con sfogliette di quinoa rossa Spuma soffiata di avocado al lime e zenzero con cialda croccante di amaranto e bacche di goji bio Primi piatti Tagliatelle con carciofi al mirto mantecate con pecorino Dop e riduzione di Cynar Risotto allo champagne con coulis di lamponi e mandorle pralinate al garam-masala Secondi piatti Scrigno di zucca filante con provola, chips di patate viola, dolci e gialle e un soffio di paprika Coccetto di lenticchie di Castelluccio in umido con tagliata di seitan al rosmarino Frittura leggera in pastella di riso con verdure di stagione, carciofi, mele e foglie di salvia Dessert Morbidoso al cioccolato fondente su savoiardo fatto in casa e crema chantilly in giardino di frutti rossi servito con coppa di champagne "Perrier-Jouet" Grand Brut Caffè bio con biscotti mignon "delle feste", meringhe e croccante alle nocciole serviti con cicchetto di FrAngelico Vini Serviti alla Mescita Franciacorta Antinori "Cuvée Royale" • Muller Thurgau "Franz Haas" Cabernet Franc "Isidoro Polencic" • Champagne "Perrier-Jouet" Grand Brut

