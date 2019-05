Dal 16 al 19 maggio va in scena al Teatro Brancaccio Cenerentola - Balletto in due atti di Luciano Cannito su musica di Sergei Prokoviev.

A causa di un infortunio di Lucia Lacarra, Cenerentola sarà interpretata dalla prima ballerina della Scala Virna Toppi. La nuova prima ballerina della Scala Di Milano. Ospite nei più grandi teatri del mondo, partner di Roberto Bolle è la nuova stella della Scala

nel ruolo del Principe Nicola Del Freo protagonista di primi ruoli di molte produzioni della Scala di Milano

Cenerentola al Teatro Brancaccio, lo spettacolo

Cenerentoa I grandi Balletti, anzi, i grandi titoli di balletto classico,affascinano e stimolano l’immaginazione, ci riportano a mondi fatti di magia, di sogno, di fantasia. Il balletto della storia universale di Cenerentola aggiunge al fantastico del racconto attraverso le immagini e la grande danza, il fantastico del desiderato da tutti: realizzare i nostri sogni nei momenti più bui della nostra vita e soprattutto realizzarli quando non ce lo aspettavamo più. Sto parlando del massimo del desiderabile, sto dunque parlando di favole, sto parlando di Cenerentola,

la madre di tutte le favole ed uno dei balletti più famosi che esistono.

Cenerentola è la favola della ragazzina poverina, angustiata da due antipaticissime sorellastre e da un’insopportabile matrigna, che sogna il suo principe azzurro e che per la sua bontà, dedizione e umiltà, alla fine questo principe riesce ad incontrarlo davvero e addirittura a sposarlo, aiutata naturalmente da tutti gli eventi positivi e da tutte le fatine buone del mondo, che ripagano sempre chi soffre e fa del bene. Il pizzico di follia, comicità e divertimento di molti personaggi, come se sapessero di di interpretare se stessi (in special modo quelli della famiglia di Cenerentola), oltre alla grande tecnica dei solisti e le grandi scene di massa del salone da ballo del secondo atto, hanno reso questo balletto e questa versione di Cenerentola una delle più amate dal grande pubblico.