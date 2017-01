Con l'uovo o il tonnarello: da Eataly sua maestà il Tartufo

Sua Maestà il Tartufo - Venerdì 6 gennaio la cena Sua Maestà il Tartufo. Una cena per salutare il fungo più famoso e più pregiato del mondo.

Il tartufo è un cibo pregiatissimo, scientificamente si definisce "fungo ipogeo". Lo troviamo in natura in diverse forme, e questo dipende dalla durezza del terreno in cui cresce. Più il terreno sarà duro, più il tubero tenderà a prendere una forma bitorzoluta.

Il tartufo ha origini antichissime, risalirebbe infatti al tempo dei Sumeri e dei Babilonesi.

Esistono diversi tipi di tartufo:

Tartufo Bianco (Tuber Magnatum Pico)

Tartufo Nero Pregiato (Tuber Melanosporum Vittadini)

Tartufo Nero Invernale (Tuber Brumale Vittadini)

Tartufo Uncinato (Tuber Uncinatum Chatin)

Tartufo Estivo (Tuber Aestivum Vittadini)

Tartufo Bianchetto (Tuber Albidum Pico)

Tartufo Nero Moscato (Tuber Brumale Moschatum De Ferry)

Tartufo Nero Ordinario (Tuber Mesentericum Vittadini)

Venerdì 6 gennaio | A cena da Eataly

Sua Maestà il tartufo Bianco

Cena di saluto al tartufo

Il Menu

Antipasto

Uovo morbido, cremoso di parmigiano, pan brioche all'enkir e tartufo bianco | 30 €

Primo

Tonnarello alla carbonara con tartufo nero invernale | 30 €

Secondo

Petto d'anatra arrostito, puntarelle e tartufo nero invernale | 28 €

Crema di zucca gorgonzola e cioccolato bianco

Dolce

Mont Blanc di Luca Montersino con zappetta di cachi e mandarino | 6,50 €

Vini in abbinamento

Vernaccia Campo della Pieve Colombaio di Santa Chiara

Gattinara Travaglini

Menu degustazione | 80 € - vini inclusi