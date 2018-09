Cena sui binari: il treno porta in sicilia

Tra i binari di uno scalo ferroviario del 1925, mettetevi comodi: la cena è servita. In una delle aree più suggestive dell'Ex Dogana, un lungo tavolo sociale per 90 fortunati, in una sera di cucina in luoghi inusuali.

Ogni volta un treno diverso vi porterà nelle diverse regioni d'Italia: il viaggio del 5 ottobre è tra i sapori della Sicilia.

Cena sui binari: viaggio in Sicilia

Antipasto:

- ricotta fritta ed arancino

Primo:

- orecchiette con broccoletti catanesi

- trofie alla norma

Secondo:

- pollo alla siciliana

Dessert:

- Spiedino di frutta

Ore 19 > aperitivo con dj set

Ore 20.30 > cena sui binari; a seguire live mediterraneo by Novidade.