Cena spettacolo ai Pinispettinati: "Dis-order" con Benedicta Boccoli e Claudio Botosso

Giovedì 24 ottobre l’appuntamento ai Pinispettinati è con la “Cena Spettacolo”, un format che per l’occasione prevede uno show teatrale accompagnato da una cena. In questa occasione speciale andrà in scena lo spettacolo Dis-Order che vede la partecipazione dei due attori Benedicta Boccoli e Claudio Botosso.



Tratto da un testo di Neil LaBute, regista, sceneggiatore e drammaturgo americano vincitore nel 2002 della Palma d’Oro al Festival di Cannes per la migliore sceneggiatura e diretto da Marcello Cotugno, “DiS-order” è uno spettacolo teatrale diviso in due atti unici (Helter Skelter e Land of Death) che affronta i lati più intimi e più oscuri di una coppia, un confronto teso e vibrante tra un uomo e una donna che dovranno trovare la forza di continuare ad amarsi o arrendersi agli eventi. Interpretato con grande complicità e trasporto da: Benedicta Boccoli e Claudio Botosso, lo spettacolo offerto non mancherà di coinvolgere, emozionare e sorprendere fino alla fine.



Affermata attrice di teatro e showgirl, definita dal grande Giorgio Albertazzi: “l’Artistissima”, Benedicta Boccoli debutta giovanissima in televisione con Gianni Boncompagni e partecipa a programmi di successo come: “Domenica in”. Claudio Botosso, attivo in teatro dal 1979, debutta al cinema come attore protagonista nel film: "Impiegati" di Pupi Avati. La pellicola lo porta all'attenzione, tra gli altri, di registi prestigiosi come Federico Fellini e Marco Bellocchio con i quali girerà rispettivamente "Ginger e Fred" e "Diavolo in corpo". Prende parte inoltre a serie TV di successo come: “Il capo dei capi” e “Rocco Schiavone”.



Comunicazione riservata ai Soci

Pinispettinati

Via Campo Barbarico 80



Ingresso con tessera (€2)

Prenotazione Obbligatoria entro le 14:00 del 24 ottobre

Per info e prenotazioni

inviare mail a pinispettinati@gmail.com

o messaggio ai numeri

3348337356 - 3939954899 - 3387511703