I sapori de El Salvador in tavola per solidarietà

Da Gustamundo arrivano i sapori de El Salvador. Per la cena del 21 settembre Lorena, cuoca della comunità Salvadorena sbarca nel locale di via Giacinto de Vecchi Pieralice, 38 per contribuire al finanziamento delle 20 borse di studio stanziate per il corso di cucina organizzato presso la comunità latino-americana di Roma di Humilitas

Gustamundo, progetto di cucina multietnica nato per far tornare in cucina cuochi e professionisti del mondo della ristorazione e della gastronomia che hanno dovuto abbandonare il loro Paese perdendo la propria attività, pagherà le quote per 20 migranti.