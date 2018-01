Cena di San Valentino al Mamma Nanà

Il 14 Febbraio la città eterna si prepara alla festa degli innamorati con una serata a tema Amore. La notte di San Valentino nella splendida cornice di Ponte Milvio, all'interno del Borghetto del Gusto di Mamma Nanà.

Una serata caratterizzata da un'atmosfera unica e ricca di romanticismo, dove degustare uno speciale menù dell'amore, con piatti realizzati ad hoc per l'occasione.

Una speciale occasione di rendere unica la celebrazione dell'amore di una coppia in una romantica cena a lume di candela. Il San Valentino firmato Mamma Nanà è la scelta ideale per legare gusto e romanticismo in un contesto unico, elegante ma accogliente allo stesso tempo. Amore e buon cibo non sono mai andati così d'accordo!...



Scopri il menu per il San Valentino 2018 100,00€ a Coppia

Aperitivo di benvenuto con ostriche e prosecco



Antipasti crudi e cotti:

Tarfuni al caprino in crosta di papavero con gamberi rosa



Soffice di polpo e patate con pomodorino confit all'arancia e cipolla rossa



Tartare di tonno con fragole e colatura di peperone cornetto



Primo Piatto:

Tagliatellina al mirtillo con pomodorino giallo e gamberi su carpaccio di spigola con croccante di pane al nero



Secondo Piatto:

Scrigno di cupido con cuore di carciofi e gamberi su vellutata di piselli



Dessert:

Mousse fondente su pasta biscotto all'arancia e coulis di lamponi



Bevande Incluse:

Acqua e 1 Bottigli di Vino (pecorino-pinot grigio-bollicine)



Informazioni e Prenotazioni ai numeri:

389 2482 229 - 392 8827 615