Cena con degustazione da Binario Zero

A Ripatransone, nel cuore del Piceno, in un perfetto e generoso incontro tra gli odori della terra e la brezza del mare, sorge Villa Imperium, un'azienda nata in un luogo magico capace di rendere unici i suoi eccellenti vitigni. GustoVin e BinarioZero, fusion club nel cuore di Monteverde, vi invitano tutti a scoprire i vini biologici delle Marche - Offida, terra vocata per grandi bianchi minerali e squisiti rossi di struttura. Sono aperte le prenotazioni! Vi aspettiamo! ...Perchè il vino non si beve soltanto; si annusa, si osserva, si gusta, si sorseggia e.. se ne parla