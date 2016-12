Il Giappone all'Ex Dogana: c'è la Grande Cena

La Grande Cena di Capodanno all'Ex Dogana - Esistono infiniti posti particolari dove poter mangiare, ma ne esistono alcuni che hanno qualcosa di eccentrico rispetto alla normale disposizione di un ristorante. Il 31 dicembre, in occasione dell'ultima festa del 2016, Ex Dogana apre il suo hangar, adibito storicamente allo scarico/carico merci, per una cena speciale per 200 persone in collaborazione con lo Chef ufficiale dell'Ambasciata del Giappone in Italia.

L'allestimento dell'hangar sarà completamente ispirato all'opera di Hokusai, con particolare riferimento a La Grande Onda

Potrete celebrare la fine dell'anno nel migliore dei modi.

Con:

NIGIRI:

salmone (salmon), ricciola (kampachi), gambero (ebi), salmone alla fimma (aburi salmon), spigola (suzuki), frittata di sake (tomago), fasolari (hokkigai), capesante (hotate), shiromi tartare, masago gunkan, yamato ikura.

ROLLS:

Dragon Roll, Mini Summer Roll, Canadian Salmon Roll, Salmon Hosomaki, Kappamaki, Banzai Roll con Tempura di gambero, Aburi Canadian (salmone alla fiamma).

A seguire, piatti tipici a cura del prestigioso Ristorante Hamasei:

Ramen (Zuppa solida Giapponese)

Cirashi (Tartare Giapponese)

Gyoza (Ravioli Giapponesi)

Dorayaky (Dolce Giapponese)

Vino e Sakè incluso.

Le forchette qui sono vietate.

Posti disponibili: 200.

Info-line: + 39 320 221 4510

Cena + Ingresso party: 110€

Info party: La Porta del Sole - 31.12.2016