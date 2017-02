Ridurre la distanza psicologica tra non vedenti e vedenti: cena al buio

A.Vo.N.I.D. Roma Onlus, in collaborazione con Radici associazione culturale, è lieta di invitarvi ad una seconda serata con tema "Cena al Buio" che si terrà Sabato 11 Marzo 2017 presso i locali della Parrocchia di San Cleto in via Bernardino Bernardini, 55 - 00156 Roma. Si tratta di una cena completamente al buio per scoprire il potere e la forza dei propri sensi, ad eccezione della vista, per vivere un'esperienza sensoriale dove tatto, udito, gusto e olfatto sono i veri protagonisti! Lo scopo dell'iniziativa è ridurre la distanza psicologica tra non vedenti e vedenti per sperimentare in prima persona, nella durata di una cena, cosa vuol dire "non vedere". Dal buio e da un'esperienza di questo tipo si torna alla luce con una doppia rivelazione: da un lato ci si avvicina alla realtà di chi non può vedere, dall'altro si scopre quanto il nostro mondo ipervisivo ci induca quotidianamente a trascurare gli altri sensi. La cena è aperta a chiunque voglia provare un'esperienza diversa dal solito, per condividerla con amici e persone conosciute sul posto. Il menù (antipasto, primo, secondo con contorno, dolce e caffè) non sarà volutamente comunicato per aumentare la sfida: ogni partecipante dovrà infatti indovinare cosa viene servito, senza l'ausilio della vista. I vedenti saranno accompagnati per tutta la durata di questo viaggio da chi il buio lo assapora tutti i giorni: la cena sarà infatti servita da persone non vedenti, in un capovolgimento di ruoli che renderanno questa esperienza davvero unica! Il contributo di partecipazione è di € 25,00 e comprende il costo della cena e la quota a favore della Parrocchia che ospiterà la serata. Parte del ricavato verrà inoltre devoluto a favore delle attività organizzate dall' A.Vo.N.I.D. Roma Onlus e da Radici associazione culturale. Appuntamento: Sabato 11 Marzo alle ore 20.00 presso i locali della Parrocchia di San Cleto in via Bernardino Bernardini, 55 - 00156 Roma. N.B. Si prega di comunicare agli organizzatori eventuali allergie o intolleranze alimentari entro e non oltre il 24/02. Per informazioni e prenotazioni: info@avonidromaonlus.it / 373.7768489