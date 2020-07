Cena a quattro mani Acquasanta + Bistrot bio

Il 6 luglio Enrico Camponeschi e Marco Moroni danno vita ad un menu di eccezione da Acquasanta Torna la Cena a Quattro Mani da Acquasanta. Dopo le fortunate serate realizzate con Osteria di Monteverde e Barred è la volta di Bistrot Bio.

Lunedì 6 luglio lo chef Enrico Camponeschi ospita nella sua cucina Marco Moroni per unire idee e creatività in un menù formulato per la speciale occasione. Qualità e stagionalità dei prodotti, tecniche innovative e idee creative uniscono le filosofie dei due chef. Entrambe realtà giovani ma con grande esperienza che si sposano per una sera creando un connubio unico.

Menù:

Pizzottella Burro e Alici

Asparagi, Avocado, Lattuga, Pistacchio, Kefir di Panna

Tonno e Peperoni

Trippa di Testa di Polpo alla Romana

Fettuccina, Cozze, Orto e Pimenton

Lingua Tonnata

Ricotta, Pesca, Pomodoro e Basilico

50 euro

Acquasanta

Via Aldo Manuzio 28, Roma

Per info e prenotazioni 0645550020