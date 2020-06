Celebrazione del Solstizio d'estate a Villa Celimontana sul Colle Celio

Una visita particolare per celebrare il Solstizio d'estate partendo da una delle più belle ville della Capitale.

Il percorso si svolge a Villa Celimontana, una splendida Villa del 1500 nel cui parco pubblico si erge uno dei 13 obelischi originali egizi di Roma, proveniente dal tempio di Heliopolis e dove ancora oggi è possibile ammirare alcuni resti archeologici di un luogo di culto dedidato a Cibele (la dea madre asiatica) ed Attis.



Durante la celebrazione del solstizio estivo sarà opportuno indossare qualcosa di chiaro. Ogni partecipante potrà svolgere insieme agli altri (e nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza) una semplice e antica ritualistica dedicata alla giornata solare più lunga dell'anno grazie alla quale entreremo in contatto con l'energia positiva del rinnovamento, basandoci sulla meraviglia della creazione.

Questo sarà di buon auspicio per tutto l'anno.



In ottemperanza del nuovo DPCM e al fine di rispettare le norme di sicurezza, si informa che:

- durante i percorsi saranno disponibili le radiotrasmittenti (adeguatamente sanificate prima dell'utilizzo) che vi permetteranno di godere della vostra visita ascoltando la guida e rispettando la distanza minima di sicurezza

- ogni itinerario avrà un limite massimo di 15 partecipanti



Si chiede, inoltre, ai partecipanti, di venire muniti di guanti e mascherine (e di auricolare nel caso vogliate usare il vostro con la radiotrasmittente)



Durata della visita: 2 ore e mezza circa. Tutte le altre informazioni e dettagli su costi e orari le trovate qui: https://www.facebook.com/events/s/celebrazione-solstizio-a-villa/1133785623651138/